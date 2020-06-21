Коронавирус
РИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить662
с чего всё началось
В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.RT на русском03:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
РИА Новости вчера в 10:00
Гаджеты
Apple iMac образца 2020 года не получит Face ID
Предполагается, что компьютер во многом будет схож с планшетом iPad Pro, вышедшем в этом году.
Территория новостей 06:05
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Хоккей
Хватит жалеть парней из «Ростова»
В сезоне 2016-2017 «Ростов» занял третье место в групповой стадии Лиги чемпионов, обыграв в родных стенах в ноябре месяце мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 01:04
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Политика
Путин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.
RT на русском 05:16
Финансы
Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта
Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался вдвое популярнее Mazda CX-5
Тарантас Ньюс 05:33
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com вчера в 10:22
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Здоровье
В Астрахани частично снимают ограничения
«Астраханская область может рассчитывать на переход на второй этап снятия ограничений», — заявила на заседании оперштаба Носкова.
Astrakhanpost.ru вчера в 04:50
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, способные снизить уровень холестерина в крови.
РИА Новости 04:38
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, так как, по его словам, вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики.
RT на русском 05:56
Космос
В SpaceX назначили дату очередного запуска спутников Starlink
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня компания SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пакетом из 58 спутников системы Starlink.
REGNUM 06:39
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform вчера в 12:48
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17