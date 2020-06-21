Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
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Путин наградил орденом Пирогова и медалью Луки Крымского троих медработников Татарстана

БИЗНЕС Online03:16

Путин наградил медработников за вклад в борьбу с COVID-19

RT на русском07:39

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости06:50

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Lenta.ru03:59

Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

ТАСС03:55

Главные новости за выходные 20–21 июня

Коммерсантъ12:00

Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Российская газета03:22
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Происшествия

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В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
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RT на русском 14:01
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Политика

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Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
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Политика

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Rusargument 19 июня в 05:23
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Футбол

РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»

Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
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С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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Здоровье

На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек

Общее число больных с начала пандемии в Краснодарском крае составляет 5 тыс. 316 человек.
Кубань 24 19 июня в 03:36
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Общество

Кадыров отменил режим самоизоляции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 22 июня в республике отменяется режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
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