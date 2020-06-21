Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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