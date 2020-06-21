Общество

Вести.RuВести.RuПутин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Высокий статус получили врачи за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

РБК05:39

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Вести.Ru03:39

Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Интерфакс03:45

За борьбу с коронавирусом пяти российским врачам присвоено звание Героя Труда

ТК Звезда03:43

Денису Проценко и еще четырем врачам присвоили звание Героя труда

ТАСС03:56

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

РИА Новости03:26

Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке Проценко

Известия03:18
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Политика

Путин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
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Политика

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
3,4K
Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов

В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
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Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Известия 07:48
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
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Футбол

«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Тула, 20 июня 2020, 19:14 — REGNUM Футболисты тульского «Арсенала» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче двадцать третьего тура чемпионата России.
REGNUM вчера в 12:14
Происшествия

В многоэтажном жилом доме в Киеве произошёл взрыв

В жилом доме на востоке Киева произошёл взрыв, в результате которого были разрушены несколько этажей здания.
RT на русском 08:36
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

В Калининградской области в детском доме произошел пожар

Пожар произошел в Центре помощи детям «Наш дом» в городе Зеленоградске Калининградской области 21 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
ИА Красная Весна вчера в 22:20
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры

Lenta.ru 08:08
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Футбол

«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч

РИА Новости 07:38
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Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 19 июня в 08:57
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Общество

Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
38
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
162
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
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Происшествия

В протестующем американском городе произошла стрельба

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
19
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
1,1K
Общество

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян и АФК «Система» внесли залог за бывшего главу Армении Роберта Кочаряна.
Компания вчера в 10:04
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Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике

Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Футбол

17-летний игрок «Лас-Пальмаса» погиб в результате несчастного случая

Спорт-Экспресс 04:57
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Политика

На НТВ чернокожих назвали неграми

Трамп якобы прибегает к излюбленному аргументу США и говорит, что во всем виновата Россия. «Но это же вы убили негра», — парирует Эрдоган.
Вечерний курьер 08:17
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Политика

ДНР откроет границу с Украиной 22 июня

«С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Украина.ру 07:50
Политика

Путин рассказал об отношении к критике

Президент России Владимир Путин сказал, что давно привык к критике и считает, что она неизбежна.
Известия 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
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