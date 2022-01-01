Будьте в Плюсе

Путин наградил орденами и медалями врачей и строителей БАМа

Президент России Владимир Путин подписал указ
 о награждении медработников и врачей за большой вклад в борьбу с COVID-19.
Коммерсантъ
Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять специалистов, а медалью Луки Крымского – 36.
Профиль
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены в июне 2020 года в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru
Орденов имени Пирогова и медалей Луки Крымского были удостоены врачи, медсестры и заведующие ряда стационаров.
ФАН

Подробнее о событии

Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19
ПРАЙМвчера в 10:37
Владимир Путин наградил медицинских работников за борьбу с COVID-19
Говорит Москвавчера в 10:44
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российская газетавчера в 10:40
Жители Дальневосточного, Уральского, Центрального округов получат государственные награды
ТАССвчера в 12:23
Президент РФ Путин подписал указ о награждении медработников за вклад в борьбу с COVID-19
Lenta.ruвчера в 10:26
Президент Путин подписал указ о награждении строителей БАМа
РИА Новостивчера в 11:22
Путин поблагодарил врача из Баймака
Баймакский вестниквчера в 01:50

Интересное

Сокращенные на работе россияне получили возможность досрочно выйти на пенсию

С 1 января россияне, уволенные с работы в предпенсионном возрасте по причине сокращения, смогут досрочно выйти на пенсию.
Российская газетавчера в 12:44

В Киеве завершилось факельное шествие националистов в честь дня рождения Бандеры

Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 13:19

В МЧС предупредили об опасном сближении астероида с Землёй в 2029 году

Астероид Апофис в 2029 году приблизится к Земле на расстояние, на которое от планеты удалены геостационарные спутники.
REGNUM23:16

Зак Голдсмит: Москва столкнется с суровыми последствиями в случае вторжения на Украину

Москва столкнется с «суровыми экономическими и дипломатическими последствиями» в случае «военного вторжения» на Украину.
Lenta.ru23:07

Финансист Макаров: после праздников россияне смогут выгодно купить доллары и евро

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что после новогодних праздников россияне смогут выгодно приобрести валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.
Lenta.ru18:52

Reuters: водолазы нашли в Эгейском море затонувшую 80 лет назад подводную лодку Jantina

Греческие водолазы нашли на дне Эгейского моря обломки итальянской подводной лодки, затонувшей 80 лет назад во время Второй мировой войны.
Lenta.ru22:34

Политолог Карасев: Украина сталкивается с одновременным оттоком капитала и рабочей силы

Украина на сегодняшний день является единственной страной, где наблюдается одновременный отток капитала и рабочей силы, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский политолог Вадим Карасев.
РИА Новости22:18

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве девушки

В Новосибирске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в подъезде одного из домов, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК23:24