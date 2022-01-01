Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять специалистов, а медалью Луки Крымского – 36.
Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.
Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что после новогодних праздников россияне смогут выгодно приобрести валюту развитых стран, в том числе — доллар и евро.
Украина на сегодняшний день является единственной страной, где наблюдается одновременный отток капитала и рабочей силы, такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал украинский политолог Вадим Карасев.