с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством» первой степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России Рустама Габдулина. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

Футбол «Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счет в матче Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Армия и оружие Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии Глава МИД России сообщил, что операция турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько успешно удастся осуществить отвод курдских военизированных формирований.

Политика Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Общество Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.

Происшествия В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.

Общество Хуже ядерной войны: названа угроза существованию США Мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя глобальные системы жизнеобеспечения и управления, представляет для Америки гораздо большую угрозу, чем ядерное оружие или природные катаклизмы.

Политика Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу Представители России, Украины и Еврокомиссии провели встречу в Брюсселе в рамках подготовки к трёхсторонним консультациям по газу, запланированным на 28 октября.

Политика Правозащитники попросили нового главу СПЧ проконтролировать жалобы на избиения на акциях протеста Правозащитная организация «Зона права» попросила нового председателя Совета по правам человека при президенте Валерия Фадеева проконтролировать 32 дела об избиении людей на акциях протеста в 2018-2019 годах в Москве и других городах.

Армия и оружие Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.

Общество Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гаджеты Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).

Шоу-бизнес Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства 79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Кино Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.

Политика Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» «Шахтер» и «Динамо» Загреб сыграли вничью в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.

Авто Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка Mitsubishi в России, следом за рынками Японии и Германии, прекращает продажи внедорожника Pajero.

Космос Компании Under Armour и Virgin Galactic создали первый в мире скафандр для космического туризма Популярный бренд спортивный одежды Under Armour и космический стартап Virgin Galactic представили первый в мире скафандр, предназначенный для космических туристов.