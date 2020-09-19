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РИА Новости
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".В источнике
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РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новости09:17
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАСС08:57
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газета07:48
РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБК07:37
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъ08:36
Газета.Ru

Путин наградил ракетостроителя Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного

Газета.Ru07:06
RT на русском

Путин рассказал о создании гиперзвукового комплекса «Авангард»

RT на русском09:30

В России вырос спрос на подержанные иномарки

В марте 2020 года соотношение новых автомобилей к подержанным равнялось 1 к 2,7, тогда как с началом карантина по коронавирусу этот показатель вырос до 1 к 5. После открытия автосалонов соотношение остается на уровне 1 к 4,3. В России в августе продажи транспортных средств с пробегом составило 488 623 единицы.
RuNews24.ru07:55
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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