В России вырос спрос на подержанные иномарки

В марте 2020 года соотношение новых автомобилей к подержанным равнялось 1 к 2,7, тогда как с началом карантина по коронавирусу этот показатель вырос до 1 к 5. После открытия автосалонов соотношение остается на уровне 1 к 4,3. В России в августе продажи транспортных средств с пробегом составило 488 623 единицы.