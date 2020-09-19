Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом в субботу 19 сентября 2020 года, за сутки из-за COVID-19 скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 61 года и женщины 73 и 83 лет.