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РИА Новости
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
 с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
Телеканал 360°вчера в 13:17
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РЕН ТВ

Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

РЕН ТВвчера в 08:33
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъвчера в 08:36
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газетавчера в 07:48
Царьград

Орден особого значения: Военкор расшифровал тайный смысл награды от Путина для создателя «Авангарда»

Царьград20:05
Комсомольская правда

Путин назвал стратегическое оружие России

Комсомольская правдавчера в 07:20
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 09:17

На футбольном Ультрамарафоне в Сочи установили четыре мировых рекорда

Международным агентством «Интеррекорд» были зафиксированы три уникальных мировых достижения: самый продолжительный футбольный матч, самое большое количество участников и непрерывная игра в футбол.
Кубанские новостивчера в 16:39

Marvel нашла режиссеров проекта про первую героиню-мусульманку

Создатели фильма "Плохие парни навсегда" Адиль Эль Арби и Билал Фалла назначены постановщиками сериала "Мисс Марвел", основанного на комиксах, сюжет которых строится вокруг первой в истории Marvel героини-мусульманки.
KinoNews.ruвчера в 04:51
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Опубликованы первые «живые» снимки Sony PlayStation 5

Предстоящее оборудование Sony для PS5 было представлено на Тайваньской национальной комиссии по коммуникациям (NCC), предоставив первые фотографии консоли следующего поколения крупным планом.
Asteraвчера в 12:12

Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Новосибирской области

Как сообщил оперативный штаб Новосибирской области по ситуации с коронавирусом в субботу 19 сентября 2020 года, за сутки из-за COVID-19 скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 61 года и женщины 73 и 83 лет.
Вести Новосибирсквчера в 03:30
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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