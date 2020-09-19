Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»
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Президент России Владимир Путин наградил экс-гендиректора НПО Машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока "Авангард".В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
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