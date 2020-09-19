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Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что подписал указ о награждении экс-гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
 с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
Телеканал 360°вчера в 13:17
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Царьград

Орден особого значения: Военкор расшифровал тайный смысл награды от Путина для создателя «Авангарда»

Царьград20:05
РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБКвчера в 07:37
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газетавчера в 07:48
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъвчера в 08:36
Комсомольская правда

Путин назвал стратегическое оружие России

Комсомольская правдавчера в 07:20
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 09:17

США заявляют о возвращении санкций ООН против Ирана

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере.
Газета.Ru20:23
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известиявчера в 22:11
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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