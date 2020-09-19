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Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин 19 сентября сообщил, что подписал указ о награждении экс-гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
 с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
Телеканал 360°13:17
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РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБК07:37
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАСС08:57
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газета07:48
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъ08:36
РЕН ТВ

Путин лично контролировал первый пуск «Авангарда» в 2001 году

РЕН ТВ08:33
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новости09:17
RT на русском

Путин наградил орденом создателя боевого блока «Авангард»

RT на русском08:25

Кравчук назвал условие для проведения саммита «нормандской четверки»

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, саммит лидеров государств в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится, если Киев покажет "движение вперед".
Кравчук назвал условие для проведения саммита «нормандской четверки»
РИА Новости12:24
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«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
РИА Новости08:41
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни

"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости12:12
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