Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард»
Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. В День оружейника, 19 сентября, российский лидер провел с профессором встречу в онлайн формате.В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
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Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова
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