Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось на 67 человек

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Бурятии возросло на 67 человек, составив с начала пандемии 6342 случаев, из них по Улан-Удэ – 3721, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.