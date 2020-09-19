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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. В День оружейника, 19 сентября, российский лидер провел с профессором встречу в онлайн формате.В источнике
С чего всё началось
Путин в режиме видеоконференции лично поздравил
 с награждением и Днем оружейника конструктора ракетно-космической техники, профессора и советника по науке ВПК «НПО машиностроения» Герберта Ефремова.
Телеканал 360°вчера в 13:17
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Царьград

Орден особого значения: Военкор расшифровал тайный смысл награды от Путина для создателя «Авангарда»

Царьград20:05
Коммерсантъ

Путин наградил орденом разработчика гиперзвукового блока «Авангард» Герберта Ефремова

Коммерсантъвчера в 08:36
РИА Новости

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

РИА Новостивчера в 09:17
Российская газета

Путин сравнил работу над гиперзвуковым оружием с ядерным проектом СССР

Российская газетавчера в 07:48
РБК

Путин назвал имя автора гиперзвукового блока «Авангард»

РБКвчера в 07:37
Комсомольская правда

Путин назвал стратегическое оружие России

Комсомольская правдавчера в 07:20
ТАСС

Путин заявил, что выход США из договора по ПРО вынудил Россию создать гиперзвуковое оружие

ТАССвчера в 08:57

На футбольном Ультрамарафоне в Сочи установили четыре мировых рекорда

Международным агентством «Интеррекорд» были зафиксированы три уникальных мировых достижения: самый продолжительный футбольный матч, самое большое количество участников и непрерывная игра в футбол.
Кубанские новостивчера в 16:39

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось на 67 человек

Количество зараженных коронавирусом за сутки в Бурятии возросло на 67 человек, составив с начала пандемии 6342 случаев, из них по Улан-Удэ – 3721, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Московский Комсомолец Улан-Удэ21:23
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