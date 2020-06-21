В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Высокий статус получили врачи за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

Футбол Генсек РФС: нет поводов для истерики, чемпионат России будет доигран Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что случаи заражения коронавирусом в клубах РПЛ не должны быть поводом для паники, и выразил уверенность, что чемпионат страны будет доигран.

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