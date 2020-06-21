Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
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