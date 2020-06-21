Коронавирус
REGNUMПутин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
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Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Армия и оружие
Внук генерала рассказал о Параде Победы в 1945 году
Опыт строевой подготовки, полученный еще в элитном подразделении царской армии, помог генерал-полковнику Кузьме Трубникову успешно промаршировать на Параде Победы 24 июня 1945 года во главе сводного полка 2-го Белорусского фронта, рассказал РИА Новости его внук Юрий Трубников.
РИА Новости вчера в 03:12
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Футбол
«Уфа» победила «Тамбов» в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт 10:03
Игры
Electronic Arts обновили правила поведения в играх
Стало известно, что компания Electronic Arts обновила правила поведения в своих играх.
Vprognoze.ru 18 июня в 12:05
Политика
Индия предложила преподнести урок Китаю санкциями в отношении Huawei
Индия предложила преподнести урок Китаю санкциями в отношении Huawei.
Ferra 09:18
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Экономика
Для Омска купили 33 новых троллейбуса
Первая пятерка машин прибудет в Омск в августе. Для Омска закуплены 33 новых троллейбуса. На это ушло более 440 миллионов рублей.
БК55 04:37
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 06:11
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол
«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»
"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0 (2-й тайм)
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
Здоровье
Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру вчера в 01:00
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru 10:59
Футбол
«Астон Вилла» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
В тридцатом туре чемпионата Англии «Челси» гостит у «Астон Виллы».
Евро-футбол.ру 10:45