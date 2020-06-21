Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
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Главные новости за выходные 20–21 июня

Коммерсантъ12:00

Путин наградил тысячи медиков и ученых за вклад в борьбу с коронавирусом

Российская газета03:22

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Lenta.ru03:59

Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

ТАСС03:55

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости06:50

Путин наградил орденом Пирогова и медалью Луки Крымского троих медработников Татарстана

БИЗНЕС Online03:16

Путин наградил медработников за вклад в борьбу с COVID-19

RT на русском07:39
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости вчера в 07:51
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Происшествия

Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
1K
Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

РИА Новости 11:17
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
10K
Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:41
Происшествия

Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Игры

В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций

Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
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Армия и оружие

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
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Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Происшествия

Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Lenta.ru 06:30
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Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Политика

Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение

Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
REGNUM 10:31
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Космос

На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли

Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Кино

Михаила Ефремова вырежут из сериала

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
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