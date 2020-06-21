Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 10K

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 262

Футбол РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса. 8

Армия и оружие Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 231

Политика Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение. 11

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 619

Космос На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.

Кино Михаила Ефремова вырежут из сериала Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» . 103