Коронавирус
РИА НовостиПутин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
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Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:41
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение
Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
REGNUM 10:31
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Космос
На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли
Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, вырежут из сериала «Вампиры средней полосы» .
Lenta.ru 11:02
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23