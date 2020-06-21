Коронавирус
REGNUMПутин наградил работников медицины за вклад в борьбу с SARS-CoV-2
«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.RT на русском03:15
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