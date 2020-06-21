Коронавирус
RT на русскомПутин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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с чего всё началось
В сообщении Кремля говорится, что работники российских медицинских и научных учреждений награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.RT на русском03:15
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Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом
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ToDay News Ufa 02:59
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Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 14 января 2020 года.
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Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском 01:36
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Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Газета.Ru вчера в 22:54
Происшествия
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В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Политика
Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными
Президент России Владимир Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными.
Lenta.ru 05:24
Культура
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры из-за коронавируса
В России 7889 новых зараженных коронавирусом COVID-19 По словам представителя пресс-службы, из-за пандемии коронавируса актер не доиграл спектакли театра, в которых был занят.
Национальная служба новостей вчера в 13:00
Происшествия
В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
Авто
Audi RS Q8 превратят в «убийцу» Lamborghini Urus
Для форсировки двигателя подготовлен программный модуль, повышающий отдачу с 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента до 704 л.с. и 910 Нм.
Picsnews.net 02:04
Армия и оружие
Эксперты объяснили «геноцид» «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Суть событий 19 июня в 12:39
Энергетика
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ, соответствующий документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 02:59
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК вчера в 07:07
Происшествия
Мать задержали по подозрению в убийстве 12-летнего сына в Астрахани
Жительница Астрахани подозревается в убийстве 12-летнего сына, пропавшего 4 марта.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Египет может на законных основаниях осуществить вторжение в Ливию в настоящее время.
Известия вчера в 22:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 19 июня в 09:37
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:43
Общество
Лукашенко: Белоруссия не допустит у себя возрождения идей нацизма
RT на русском 04:22
Общество
Синоптики предупредили о скандинавском антициклоне в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столице на следующей неделе.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте впервые опубликовала фото в бикини
Певица Кристина Орбакайте впервые опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена в купальнике.
Слово и Дело 04:29
Общество
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Шоу-бизнес
У больной раком Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
Знаменитая актриса идет на поправку, у нее наметилась ремиссия и даже экспериментальное лечение, на которое готова была решиться семья знаменитости, не понадобилось.
Вечерний курьер вчера в 06:12