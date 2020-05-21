Политика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьПутин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

Сидякина наградят медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Награда дается за многолетнюю работу и достигнутые трудовые успехи. В башкирском аппарате правительства он начал работу в октябре 2018 года.
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Владимир Путин наградил Александра Сидякина медалью

Горобзор.ру03:33

Президент России наградил медалью главу Администрации Башкирии

Bash.News02:47

Руководитель администрации главы Башкирии получил награду от Путина

UfaTime.ru03:22

Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

МедиаКорСеть03:13

Владимир Путин наградил медалью руководителя администрации главы Башкирии

Башинформ02:50

Владимир Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

ГТРК Башкортостан03:25

Путин наградил медалью главу Администрации Башкирии

ProUfu.ru01:00
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Общество

Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
381
Общество

Для российских девятиклассников отменили выпускные экзамены

Минпросвещения России приняло решение отменить выпускные экзамены для учеников девятых классов, сообщает РИА Новости.
РИАМО 07:53
Экономика

Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

В принятой в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
6
Политика

Путин: Система образования РФ выдержала испытание пандемией

Президент России Владимир Путин заявил, что система образования РФ достойно выдержала испытания пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 07:19
10
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
732
Здоровье

AP: почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом

«В прошлом месяце по меньшей мере 9 479 медицинских работников из 70 регионов России заразились коронавирусом и более 70 человек умерли, следует из данных местных чиновников и сообщений прессы», — подсчитало агентство.
Медиазона 04:06
Экономика

Продажа ювелирных изделий в России упала на 50-70%

Эпидемия коронавирусной инфекции привела к падению продаж ювелирных изделий в России на 50–70%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Известия 02:52
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
5,9K
Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
1,6K
Общество

Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии

Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.
РИА Новости 07:19
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
51
Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
60
Политика

Украина обвинила парламент Болгарии в манипуляции

Министерство иностранных дел Украины обвинило в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.
Lenta.ru 02:52
16
Игры

Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере

Игромания.ру вчера в 13:15
18
Политика

У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
56
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты попал в больницу

REGNUM 05:46
53
Общество

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
1K
Политика

Песков назвал точной статистику смертности от COVID-19 в России

Москва, 21 мая 2020, 09:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что статистика, публикуемая в России относительно смертности от COVID-19, является точной.
REGNUM 02:23
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
212
Политика

Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту

Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент.
Lenta.ru 06:40
Авто

Nissan GT-R за 78 миллионов рублей стал серийным

Модель будет выпущена всего в 50 экземплярах стоимостью от 990 тысяч евро (около 78 млн рублей) каждый.
Автоновости дня вчера в 07:47
14
Общество

Парад Победы и голосование по Конституции могут устроить в один день

Парад Победы и голосование по Конституции могут пройти в один и тот же день. Над этим сейчас думают российские власти.
КМВ Новости вчера в 04:56
5,1K
Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
139
Происшествия

Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
92
Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
5
Общество

Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
225
Происшествия

Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет

Lenta.ru 07:30
Общество

За выплатами на детей от 3 до 7 лет за день обратились 97 семей

Сахалин.Инфо 01:58
15
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Газета.Ru 03:59
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Александр Геннадьевич Сидякин
Депутат
Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан. В прошлом депутат Госдумы VI созыва и VII созыва, член фракции "Единая Россия".
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