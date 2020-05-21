Политика

МедиаКорСетьМедиаКорСетьПутин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

Сидякина наградят медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Награда дается за многолетнюю работу и достигнутые трудовые успехи. В башкирском аппарате правительства он начал работу в октябре 2018 года.
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Владимир Путин наградил Александра Сидякина медалью

Горобзор.ру03:33

Владимир Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

ГТРК Башкортостан03:25

Президент России наградил медалью главу Администрации Башкирии

Bash.News02:47

Путин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью

МедиаКорСеть03:13

Владимир Путин наградил медалью руководителя администрации главы Башкирии

Башинформ02:50

Руководитель администрации главы Башкирии получил награду от Путина

UfaTime.ru03:22

Путин наградил медалью главу Администрации Башкирии

ProUfu.ru01:00
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Политика

Путин оценил российскую систему образования

Российская система образования достойно выдержала испытания на фоне коронавируса, дистанционное обучение оправдало себя, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:19
24
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
57
Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
21
Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
22
Общество

Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
Реальное время 08:03
Общество

Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»

Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
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Шоу-бизнес

В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.
Pravda.Ru 02:54
Общество

Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России

В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10
3
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса

Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 04:47
9
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
2,9K
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
20
Общество

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая

Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
422
Политика

Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.
РИА Новости 09:21
6
Происшествия

В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны.
Газета.Ru 07:36
490
Общество

В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию

Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
214
Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
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Здоровье

888 жителей Архангельской области заболели коронавирусом

В Архангельской области за сутки выявлено ещё 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб.
FlashNord 07:55
43
Общество

Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня

Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Ведомости вчера в 15:23
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Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
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Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Рекомендованная стоимость нового 10-ядерного Core i9-10900K составляет $488, тогда как в американской рознице его можно найти за $530.
3DNews 06:21
Кино

Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 19 мая в 06:38
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Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

Sunmag.me вчера в 10:24
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Общество

Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех

Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
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Футбол

Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Metaratings 03:50
Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
223
Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
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Политика

В Россию могут разрешить ввозить дефицитные подсанкционные товары

Согласно документу, правительство сможет выводить из-под действия российских контрмер, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству.
Эхо Москвы вчера в 15:33
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Александр Геннадьевич Сидякин
Депутат
Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан. В прошлом депутат Госдумы VI созыва и VII созыва, член фракции "Единая Россия".
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