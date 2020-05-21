Политика
МедиаКорСетьПутин наградил руководителя администрации главы Башкирии медалью
Сидякина наградят медалью «За заслуги перед Отечеством II степени». Награда дается за многолетнюю работу и достигнутые трудовые успехи. В башкирском аппарате правительства он начал работу в октябре 2018 года.
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Культура
Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен»
Peterburg2.ru вчера в 14:59
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Определена дата второго этапа снятия ограничений в Воронежской области
20 мая Воронежская область достигла тех показателей, которые позволили запустить первый этап снятия ограничений, действующих в регионе из-за распространения коронавируса.
Блокнот Воронеж 09:41
Авто
Toyota презентовала Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota представила новое поколение модели Venza.
Тарантас Ньюс 19 мая в 00:41
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 вчера в 13:10
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
Газета.Ru 10:32
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 09:16
Гаджеты
Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X
Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Общество
Совфед предложил ряд экстренных мер по поддержке граждан и экономики
Письмо на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова направлено за подписью председателя рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях коронавируса, первого вице-спикера Николая Фёдорова.
ПРАЙМ вчера в 10:48
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 19 мая в 15:30
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Космос
В Японии создадут робота на замену космонавтам
В Японии создадут робота на замену космонавтам. Это позволит снизить затраты и избавиться от рисков для реальных людей.
Ferra вчера в 13:23
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Общество
Министр просвещения рассказал, как будет проходить ЕГЭ в этом году
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в деталях о том, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса.
Реальное время 08:03
Политика
Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ
В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких переданы РФ.
Интерфакс 09:57
Политика
Захарова заявила о неоспоримости суверенитета России над Курилами
19 мая сообщалось, что Токио вернул формулировку о принадлежности «северных территорий», как там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет» Японии.
RT на русском 10:08
Экономика
Радиостанции Петербурга попросились в список пострадавших
Радиостанции Петербурга направили в правительство города обращение с просьбой включить их в список компаний, которые пострадали из-за коронавируса.
DP.RU 10:57
Политика
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
Киберспорт
Появившийся в Steam шутер Crucible от Amazon получил негативные отзывы
Инновационный проект успел получить ряд негативных отзывов. Начало продвижения игры Amazon Games Crucible оказалось не самым удачным.
Актуальные Новости 07:58
Здоровье
В Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом
Во время совещания с медиками региона Михаил Ведерников заявил, что в Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом, слишком поздно поступивший в медицинское учреждение.
Невские Новости 10:51
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Наука
Петербургские ученые вывели новую породу яйценоских кур
Во Всероссийском научно-исследовательском институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) вывели новую породу яйценоских кур, сообщило в среду информационное агентство ТАСС.
NewInform 10:15