с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Общество Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.

Космос В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.

Политика Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате» В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».

Армия и оружие США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Происшествия В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Политика Путин сменил главу Совета по правам человека Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Общество Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Экономика В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.

Интернет У WhatsApp появилась новая функция Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Экономика Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.

Футбол Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом» Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».

Экономика Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке» Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Политика СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики «22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.

Кино Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.

Футбол Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.

Экономика «Газпром» утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2019 год Совет директоров "Газпрома" незначительно скорректировал план по инвестициям на 2019 год, снизив инвестпрограмму до 1,323 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Авто Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.

Политика Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с 25-летием Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров Службы безопасности президента.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.