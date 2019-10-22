Политика

ТАССТАССПутин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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 Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
RT на русском09:37

Подробнее о событии

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

RT на русском09:37

Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу» и делу «Зимней вишни»

Дождь11:43

Путин наградил руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках» 27 июля медалью «За заслуги перед Отечеством»

Новая газета10:24

Путин наградил орденом главу следствия по делу о беспорядках в Москве

РБК12:11

Владимир Путин наградил орденами Шохина и Шмакова

Российская газета09:35

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

РИА Новости09:14

Шмаков и Шохин награждены орденами «За заслуги перед Отчеством» II степени

ТАСС09:23
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Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 07:34
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 19 октября в 17:03
Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Армия и оружие

США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное

США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
РИА Новости 11:47
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Известия 07:19
Музыка

Вышел клип на новую песню сольного проекта лидера Rammstein

Российская газета 20 октября в 13:59
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Политика

Путин сменил главу Совета по правам человека

Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Общество

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 02:45
Экономика

В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, чье мнение имеет решающее значение в парламенте при рассмотрении федерального бюджета, включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год.
РБК 10:28
Интернет

У WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Происшествия

В Перми 10-летняя девочка утонула в бассейне

Business Class (Пермь) 10:41
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Экономика

Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Российская газета 07:03
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам накануне матча ЛЧ с «Лейпцигом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Лейпцигом».
RT на русском 12:24
Экономика

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 06:42
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Политика

СБУ задержала подозреваемого в госизмене экс-замминистра экономики

«22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в аэропорту Борисполь бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины», — говорится в сообщении.
РБК 11:13
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Кино

Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Футбол

Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Матч ТВ 11:37
Экономика

«Газпром» утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2019 год

Совет директоров "Газпрома" незначительно скорректировал план по инвестициям на 2019 год, снизив инвестпрограмму до 1,323 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Finam.Ru 11:50
Авто

Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент

Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
32CARS.ru 00:00
Происшествия

В Москве на улице нашли шестимесячную девочку

Известия 04:28
Политика

Лукашенко поздравил Службу безопасности президента с 25-летием

Глава Беларуси Александр Лукашенко поздравил офицеров Службы безопасности президента.
МИР 24 10:01
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Происшествия

Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17

Обнаружены тела еще двух погибших при прорыве дамб в Красноярском крае. Общее количество жертв возросло до 17.
Коммерсантъ 06:01
Происшествия

В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет

Комсомольская правда 09:03
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