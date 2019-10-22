с чего всё началось

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Политика Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.

Происшествия Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.

Армия и оружие В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2» Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».

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Экономика ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.

Происшествия Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.

Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Аталанту» «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Экономика Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.

Происшествия Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.

Политика Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».

Здоровье Медики назвали причины появления камней в почках Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.

Происшествия Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS. Об этом РБК сообщили в норвежской службе спасения.

Единоборства Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве 9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.

Экономика В России рекордно обрушился спрос на бензин В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.

Футбол Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге» В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».

Общество Названа самая бесполезная бытовая техника Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.

Игры PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.

Политика Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.

Космос В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб» Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.