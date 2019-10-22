Политика
ТАССПутин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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с чего всё началось
В опубликованном указе Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».RT на русском09:37
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Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
Российская газета 13:29
Политика
Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit
Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
Известия 14:39
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости 13:20
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День 08:59
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Кино
Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.
Sunmag.me 10:47
Экономика
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства.
RT на русском вчера в 04:17
Происшествия
Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту»
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Аталантой» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Soccer.ru 16:56
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК 16:07
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 17:51
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова вчера в 00:15
Происшествия
Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS
Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS. Об этом РБК сообщили в норвежской службе спасения.
РБК 03:25
Единоборства
Волкову нашли нового соперника на турнир UFC в Москве
9 ноября в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 165.
Чемпионат 16:40
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Футбол
Хет-трик Мбаппе принёс «ПСЖ» крупную победу в матче с «Брюгге»
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов парижский «Пари Сен-Жермен» разгромил бельгийский «Брюгге» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель».
Чемпионат 16:57
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника
Как пишет ТАСС, также почти не используются купленные роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы, отпариватели и электрические обогреватели.
RT на русском 01:49
Игры
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27
Политика
Шойгу попросил журналиста не топтать меморандум России и Турции
Шойгу - журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму pic.twitter.com / sYyFHLjmVa — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) October 22, 2019 Во вторник президенты России и Турции договорились, что курдам отводится 150 часов, начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы Турции и Сирии.
Взгляд.ру 14:55
Космос
В Даниловском районе пройдет лекция о телескопе «Джеймс Уэбб»
Познавательная беседа будет посвящена телескопу нового поколения, который носит имя второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба.
Даниловский вестник вчера в 07:18
Игры
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру вчера в 14:08
Кино
Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»
Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 13:27