с чего всё началось

Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля. Ранее президент России наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. В середине сентября Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре».

Здоровье Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.

Шоу-бизнес В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

Общество Число заключенных в России достигло исторического минимума Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.

Общество Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.

Политика МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации «Минска-2» Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.

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Энергетика Украине предсказывают повышение цен на газ Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным.