Политика
RT на русскомПутин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»
Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля. Ранее президент России наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. В середине сентября Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре».
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с чего всё началось
В опубликованном указе Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».RT на русском09:37
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Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Футбол
16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола
Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Экономика
Долларовых миллиардеров в России стало больше
В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Экономика
Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь
Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Происшествия
После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке
После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Общество
Минфин США освободил от санкций производителя танкеров для «Ямал СПГ»
TC LNG освобождена из-под санкций минфина США, сообщил «Новатэк», ссылаясь на уведомление компании.
Политика
МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации «Минска-2»
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Энергетика
Украине предсказывают повышение цен на газ
Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным.
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Гаджеты
Предстал на новых рендерах смартфон iPhone 2020
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой
Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.