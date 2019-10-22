Политика

RT на русскомRT на русскомПутин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Как уточняет ТАСС, старший следователь также возглавляет следственную группу по расследованию дела о беспорядках в Москве 27 июля. Ранее президент России наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества. В середине сентября Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре».
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с чего всё началось
В опубликованном указе
 Габдулин награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени — за «заслуги в укреплении законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу».
RT на русском09:37

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Шмаков и Шохин награждены орденами «За заслуги перед Отчеством» II степени

ТАСС09:23

Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу» и делу ФБК

Дождь09:52

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

РИА Новости09:14

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

RT на русском09:37

Путин наградил руководителя следственной группы по делу о «массовых беспорядках» 27 июля медалью «За заслуги перед Отечеством»

Новая газета10:24

Владимир Путин наградил орденами Шохина и Шмакова

Российская газета09:35

Путин наградил главу группы по расследованию «московского дела»

Московский Комсомолец10:16
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Здоровье

Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес

В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной

В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 07:32
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд

Спорт-Экспресс 11:02
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
Life.ru вчера в 16:58
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 13:00
Футбол

16-летний футболист попал в сборную Андорры по видеозаписи гола

Футболист немецкого клуба "Карбенер" Пау Бабот попал в сборную Андорры при помощи довольно оригинального способа.
Pravda.Ru 07:38
Экономика

Долларовых миллиардеров в России стало больше

В России за год возросло число долларовых миллиардеров.
Газета.Ru вчера в 10:09
Экономика

Bloomberg знает, где лопнет следующий пузырь

Развивающиеся рынки — следующий «пузырь активов» на фоне охоты за доходностью и роста эмиссии ЕМ-долгов.
Profinance.ru 08:58
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Происшествия

После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке

После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Твой Континент 08:31
Технологии

Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети

Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
News.ru 07:00
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Газета.Ru 05:05
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Общество

Минфин США освободил от санкций производителя танкеров для «Ямал СПГ»

TC LNG освобождена из-под санкций минфина США, сообщил «Новатэк», ссылаясь на уведомление компании.
Ведомости 10:21
Политика

МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации «Минска-2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.
РИА Новости 10:42
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр вчера в 02:00
Общество

Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 08:23
Гаджеты

«Байкал электроникс» представила новый процессор BE-М1000

Дни24 10:59
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Энергетика

Украине предсказывают повышение цен на газ

Правительство Украины хочет поднять цены на природный газ до $500, чтобы сравнять его стоимость с сжиженным.
REGNUM 09:42
Происшествия

Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 07:48
Гаджеты

Предстал на новых рендерах смартфон iPhone 2020

Evo-rus.com 10:20
Политика

Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Шоу-бизнес

Игорь Петренко рассказал, почему изменил жене с Екатериной Климовой

Игорь Петренко в ток-шоу на федеральном канале откровенно поведал о том, как изменял первой супруге Ирине Леоновой с актрисой Екатериной Климовой.
Пятый канал 03:44
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