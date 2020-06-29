Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
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Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с вирусом орденом Пирогова

РБК13:13

Путин наградил волонтёра Светлану Анурьеву посмертно

RT на русском12:25

Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Анурьеву

Газета.Ru12:26

Путин наградил 19-летнюю ульяновскую активистку посмертно за помощь пожилым людям

Интерфакс13:07

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости12:25

Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

Известия12:17

19-летнюю студентку-волонетера наградили посмертно за борьбу с COVID

РЕН ТВ11:55
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия вчера в 10:35
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости 12:19
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия 22:23
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Политика

Лукашенко: Белоруссия является единственным союзником России

В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
NewInform вчера в 18:59
1,3K
Происшествия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
Известия 10:54
Космос

Модуль «Наука» будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года.
ТАСС 27 июня в 08:07
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 11:30
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Транспорт

Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
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Культура

Филипп Киркоров стал прообразом героя в новом фильме о Евровидении

Российский продюсер и поп-исполнитель Филипп Киркоров стал прообразом нового героя для ленты "Евровидение: История огненной саги".
ИнфоСМИ 14:50
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Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета 27 июня в 13:06
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Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

iReactor 27 июня в 02:52
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
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Здоровье

Распространенность коронавируса в Хакасии приблизилась к ЭТОМУ порогу

Коронавирус давит на Хакасию: еще 32 заболевших В Хакасии на 29 июня выявлено 343 случая коронавируса в пересчете на 100 тысяч жителей региона.
ИА Хакасия 05:41
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
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Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
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Общество

Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки

ИркСиб 22:24
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Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
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Армия и оружие

Китай высоко оценил танки Т-90М, показанные на параде Победы в Москве

Россия на военном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве продемонстрировала новые версии танков Т-90М.
Политическая Экспертиза 00:00
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Космос

Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна

29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск 07:34
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
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Общество

Учёные назвали неэффективные против коронавируса препараты

Учёные считают, что препараты лопинавир и ритонавир, которые применяются для терапии ВИЧ и были рекомендованы для пациентов с CoViD-19, неэффективны.
Life.ru 22:35
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Экономика

Неделя на Уолл-стрит началась в «зеленой зоне»

Нью-Йорк, США, 29 июня 2020, 17:30 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись и торгуются в «зеленой зоне» с начала торговой сессии 29 июня на Уолл-стрит.
REGNUM 10:30
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Политика

Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
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Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
Газета.Ru 14:12
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