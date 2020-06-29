Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
Читать в источнике
Комментировать285

Подробнее о событии

Путин посмертно наградил волонтера за борьбу с вирусом орденом Пирогова

РБК13:13

Путин посмертно наградил волонтера Анурьеву орденом Пирогова

РЕН ТВ13:22

Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Анурьеву

Газета.Ru12:26

Путин наградил волонтёра Светлану Анурьеву посмертно

RT на русском12:25

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости12:25

Путин наградил 19-летнюю ульяновскую активистку посмертно за помощь пожилым людям

Интерфакс13:07

Путин наградил посмертно волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова

Известия12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Политика

Президент Косова покинет пост, если его обвинит Гаагский трибунал

Президент Косово Хашим Тачи заявил во время обращения к нации в понедельник, что уйдет в отставку, если обвинения в преступлениях против человечности, озвученные в его адрес на прошлой неделе, останутся в силе, сообщила The Financial Times.
Интерфакс 17:06
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
392
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
245
Общество

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
74
Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
47
Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
364
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
105
Здоровье

У 4786 человек в Самарской области подтвержден коронавирус

На 29 июня в Самарской области у 4 786 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 06:37
424
Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
17
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 15:44
173
Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
561
Здоровье

Реанимацию Амурской областной больницы отремонтируют к августу

Амурская правда 03:23
Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
3
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
283
Общество

Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
6
Политика

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
158
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
188
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
174
Политика

США объявили о грантах на создание фильмов об истории Украины

Соединенные Штаты решили официально профинансировать "правильное" с их точки зрения видение истории Украины: с 80-х годов прошлого века и до так называемой "революции достоинства".
РЕН ТВ 13:14
7
Армия и оружие

Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии

В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело 07:39
Происшествия

Жертвой взрыва в жилом доме в Москве стал один человек, 7 пострадали

Один человек погиб и семь пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в Москве, сообщает ТАСС.
Радио 1 08:11
606
Политика

Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
Evo-rus.com 07:04
780
Игры

В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ 11:09
1
Политика

Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно — законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК 17:25
1
Футбол

Роналду сделал причёску, как у Куадрадо

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает эксперименты с причёсками.
Евро-футбол.ру 15:55
Политика

Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
ТАСС 15:41
4
Политика

Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
1,3K
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
77
Главное