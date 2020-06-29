Коронавирус
РИА НовостиПутин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Врач назвал отличительную черту всех долгожителей
Шансы до жить до возраста 100+ имеют в большей степени люди «небольшого размера» рассказал врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с «НСН».
Expert.ru 14:14
Игры
Cyberpunk 2077 плохо подходит для игры в «режиме GTA»
Дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Макс Пирс в разговоре с изданием PCGamesN отметил, что желающие смогут устроить на улицах Найт-Сити кровавую резню со стрельбой во всех вокруг, но бездумная пальба, скорее всего, быстро наскучит.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла артиллерийский удар по террористам в Латакии
Сирийская арабская армия (САА) обстреляла из артиллерии по туркестанской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Латакия, со ссылкой на источник в Сирии 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Общество
В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 35 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщили 29 июня в оперативном штабе.
Известия 17:36
Армия и оружие
Истребитель ВВС Германии растерял в небе топливо на учениях НАТО
ВВС Германии выложили фотографии с совместных учений авиации НАТО. В них принимали участие самолеты "Торнадо" и "Тайфун".
Утро.ru 14:35
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
Известия 08:02
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
Здоровье
У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава
У США осталось не так много времени, чтобы поставить под контроль распространение коронавирусной инфекции в стране, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.
Новый День 03:46
Политика
Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8
Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что причиной исключения Россия из «Большой восьмерки» стали ее победы на внешнеполитической арене.
Военное дело вчера в 23:40
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Экономика
Самиздат обернули в бумагу
"Литнет" начал издавать книги в офлайне Онлайн-сервис "Литнет" начал выпускать книги своих авторов в бумаге.
Коммерсантъ 18:14
Экономика
Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан
Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Актриса Марго Робби исполнит главную роль в «женском» продолжении «Пиратов Карибского моря».
Городовой 12:35
Космос
Учёные из РФ предложили убирать космический мусор спутником-липучкой
News.ru вчера в 12:05