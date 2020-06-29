Коронавирус

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"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

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В Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом

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У США почти нет времени для противодействия Covid-19, заявил глава Минздрава

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Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8

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Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан

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