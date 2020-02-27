Политика
Эхо МосквыВладимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
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Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ
Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
Религия
Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов
Встреча в Аммане глав церквей, представляющих абсолютное большинство православной паствы планеты, ещё раз подчеркивает сомнительный статус автокефалии, предоставленной Варфоломеем украинским раскольникам.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Гаджеты
Последнее обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi
После последнего обновления Android на смартфонах Xiaomi Mi8 исчез рабочий стол, при этом верхнее меню Android работает.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Музыка
Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Космос
Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде
Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Биатлон
Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU
Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
Кино
«Соник в кино» стал лидером американского проката
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Игры
В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3
Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.
Кино
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Здоровье
Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
Энергетика
Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран
Ранее американская разведка разместила заявку на изучение объектов энергетической инфраструктуры в Мурманске.
Здоровье
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Общество
В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Экономика
В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль
Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
Политика
США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны
Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Нигерии
По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Здоровье
Сенаторы обсудят работу частных клиник в системе ОМС
Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) не выделил объемы этим клиникам, а пациентов директивно перенаправили в медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо.
Космос
РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска
Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.