Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыВладимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
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Путин наградил за «активное законотворчество» чеченского сенатора Геремеева, который за 5 лет не внес ни одного законопроекта

Медиазона10:27

Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Эхо Москвы21:08

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет

Газета.Ru11:32

Путин наградил сенатора Геремеева. Он упоминался в материалах дела об убийстве Немцова

Дождь12:02

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Ведомости13:51

Путин наградил медалью чеченского сенатора Геремеева. Он не вносил законопроекты 5 лет

Znak.com13:08

Путин наградил сенатора от Чечни Геремеева в день пятилетия со дня убийства Немцова

Новая газета14:57
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Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor 20:15
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины пожаловался на усиление Черноморского флота РФ

Главнокомандующий военном-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за последние шесть лет Россия нарастила боевой потенциал Черноморского флота.
ФАН вчера в 21:59
Религия

Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов

Встреча в Аммане глав церквей, представляющих абсолютное большинство православной паствы планеты, ещё раз подчеркивает сомнительный статус автокефалии, предоставленной Варфоломеем украинским раскольникам.
Вести.Ru вчера в 14:03
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета 23:01
Гаджеты

Последнее обновление Android вывело из строя смартфоны Xiaomi

После последнего обновления Android на смартфонах Xiaomi Mi8 исчез рабочий стол, при этом верхнее меню Android работает.
МонаВиста 12:55
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Красная весна 11:22
Музыка

Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa 05:56
Космос

Раскрыта правда о пролетевшем мимо Земли инопланетном зонде

Астрономы опровергли предположение, согласно которому первая обнаруженная межзвездная комета 2I/Borisov, пролетевшая мимо Земли на расстоянии двух астрономических единиц от Солнца, может являться искусственным инопланетным зондом.
Lenta.ru 25 февраля в 09:20
Биатлон

Тренер: Логинов ничего не знал о подаче им иска к сотруднице IBU

Максим Кугаевский, главный тренер сборной Тюменской области, которую представляет биатлонист Александр Логинов, прояснил ситуацию с иском к сотруднице Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 21:28
Кино

«Соник в кино» стал лидером американского проката

Piter.tv вчера в 02:03
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Игры

В сети появились первые скриншоты Baldur’s Gate 3

Сегодня впервые были опубликованы первые скриншоты грядущей игры Baldur’s Gate 3. Публикация состоялась за несколько часов до официальной презентации игры на французском портале JeuxActu.
ITZine.ru 08:59
Кино

ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»

Народные новости 10:20
Армия и оружие

Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным

РИА Новости 21:00
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь сообщил, что атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции.
Известия 18:07
Энергетика

Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

Ранее американская разведка разместила заявку на изучение объектов энергетической инфраструктуры в Мурманске.
RT на русском 22:30
Здоровье

Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек

В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет выявления вируса по всей стране превысило 656 тыс. человек.
РБК 19:29
Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Экономика

В России обнаружили поддельную монету номиналом в один рубль

Из документа следует, что более половины всех фальшивых купюр составили банкноты номиналом в пять тысяч рублей (около 29 тысяч штук).
RuNews24.ru вчера в 10:10
Политика

США рассматривают возможность усиления борьбы с коронавирусом через программу времен холодной войны

Закон был принят в 1950 году после начала Корейской войны.
Эхо Москвы 21:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Российская газета 22:24
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Нигерии

По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Говорит Москва 22:55
Здоровье

Сенаторы обсудят работу частных клиник в системе ОМС

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) не выделил объемы этим клиникам, а пациентов директивно перенаправили в медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы.
Vademecum 14:06
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru 21:59
Технологии

Татарский язык появился в переводчике Google Translate

Известия 01:39
Футбол

Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в настоящий момент форвард команды Артем Дзюба тренируется индивидуально, поскольку в последнем матче на сборах он получил повреждение.
NewInform 05:54
Армия и оружие

В Алеппо нашли брошенные террористами документы

Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо.
РИА Новости 20:15
Космос

РАН пожалуется ООН на спутниковую систему Илона Маска

Российская академия наук (РАН) считает, что развертывание тысяч спутников системы Starlink, созданной компанией SpaceX Илона Маска, помешает работе астрономов.
Коммерсантъ 20:53
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Российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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