Политика

ВедомостиВедомостиПутин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
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Путин наградил за «активное законотворчество» чеченского сенатора Геремеева, который за 5 лет не внес ни одного законопроекта

Медиазона10:27

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет

Газета.Ru11:32

В день пятилетия убийства Бориса Немцова президент наградил сенатора Сулеймана Геремеева медалью

Эхо Москвы14:02

Путин наградил сенатора Геремеева. Он упоминался в материалах дела об убийстве Немцова

Дождь12:02

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Ведомости13:51

Путин наградил медалью чеченского сенатора Геремеева. Он не вносил законопроекты 5 лет

Znak.com13:08

Путин наградил сенатора от Чечни Геремеева в день пятилетия со дня убийства Немцова

Новая газета14:57
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Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
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Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
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Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Российская газета 14:27
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Шереметьево переведет рейсы из Италии в терминал F

26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта также ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения этой инфекции.
Известия 11:15
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости 03:47
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ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
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Общество

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое

Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
РИА Новости 14:32
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости 03:03
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
ТАСС вчера в 10:05
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Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
РБК 14:38
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания

Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
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Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 09:46
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
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Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
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Общество

В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.
Афанасий-бизнес 08:03
Путешествия

Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России

"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
REGNUM 03:50
Политика

Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля

Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:22
Армия и оружие

Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости 03:16
Футбол

«Байер» выбил «Порту» из Лиги Европы

Байер выиграл и первый матч против Порту. Игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:1 в пользу фармацевтов.
Советский спорт 14:58
Происшествия

На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
REGNUM 12:16
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
Армия и оружие

В РФ утвердили правила применения оружия при охране воздушных границ

Самолётам ВКС предписано сопровождать приблизившиеся к границам неопознанные воздушные суда и подавать им радиокоманды и визуальные сигналы, принуждая покинуть воздушное пространство РФ или осуществить посадку.
REGNUM вчера в 08:02
Культура

Объявлены лауреаты VIII Премии The Art Newspaper Russia

The Art Newspaper Russia вчера в 13:00
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости 15:08
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Путин рассказал об отсутствии у него двойников

В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
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Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов

Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
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