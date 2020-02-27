Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

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