Политика

ВедомостиВедомостиПутин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
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Путин наградил за «активное законотворчество» чеченского сенатора Геремеева, который за 5 лет не внес ни одного законопроекта

Медиазона10:27

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора, не вносившего проекты пять лет

Газета.Ru11:32

Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева, который за пять лет не внес ни одного законопроекта

Эхо Москвы16:00

Путин наградил сенатора Геремеева. Он упоминался в материалах дела об убийстве Немцова

Дождь12:02

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Ведомости13:51

Путин наградил медалью чеченского сенатора Геремеева. Он не вносил законопроекты 5 лет

Znak.com13:08

Путин наградил сенатора от Чечни Геремеева в день пятилетия со дня убийства Немцова

Новая газета14:57
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Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

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Феттель лидирует в пятый день тестов

Лучшее время дня показал Себастьян Феттель, проехав ещё в первой сессии круг за 1:16.841 – немец впервые возглавил протокол на зимних тестах 2020 года, до лучшего времени этих тестов, показанного в третий день Валттери Боттасом, ещё секунда.
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
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Патриарх Кирилл призвал к созданию канонического единства Церкви

Амманская встреча глав и представителей поместных Церквей должна положить начало "открытому, объективному и непредвзятому обсуждению" тех вызовов, с которыми столкнулся православный мир, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие

Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30

Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Avia.pro вчера в 21:31
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В ФИФА рассказали об изменениях в трансферной системе

В футболе появится ряд изменений в трансферной системе.
Vprognoze.ru 15:34
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера

Прокуратура в Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за аферу с электронными браслетами, сообщает Генпрокуратура России.
РИА Новости 02:09
Футбол

«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
РИА Новости 16:54
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Участница нового сезона «Холостяка» поделилась своим мнением о проекте

Уже в воскресенье, 1 марта, на телеканале ТНТ начнется новый сезон проекта «Холостяк», в котором прекрасные девушки будут бороться за сердце завидного жениха.
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Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Политика

Турция отказалась ограничивать поток мигрантов из Сирии в Европу

Турецкие власти больше не будут препятствовать мигрантам, пытающимся попасть на территорию Европы из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
REGNUM 16:47
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
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«Базель» прошел кипрский АПОЭЛ в Лиге Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" оказался сильнее кипрского АПОЭЛ и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru 16:39
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Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
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Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
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Армия и оружие

В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ

21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Tochka Zрения 13:43
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Кремль придумал методичку для агитаторов за изменение Конституции

«МБХ-Медиа» сообщает, что в Кремле подготовили методички для агитаторов за изменения Конституции.
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Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

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Volkswagen официально представил новый Golf GTI

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США укрепляют и создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

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Двадцать участников конфликта на рынке в Харькове доставили в полицию

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Путин сообщил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства по выплате долгов всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, пишет РИА Новости.
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Джаккерини: Сарри столкнулся с трудностями в «Ювентусе» из-за Роналду

Сарри столкнулся с трудностями, поскольку «Ювентус» строился годами и играл в другой футбол.
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В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

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Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
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