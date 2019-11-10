Общество
RT на русскомПутин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин посетил концерт по случаю 90-летнего юбилея народной артистки СССР композитора Александры Пахмутовой и лично поздравил именинницу. Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева пожаловалась на ненасытность Павла Воли
Мойка78 вчера в 17:05
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
Astera 08 ноября в 09:19
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Политика
Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины
RT на русском 03:13
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Актриса находится на лечении в частной клинике в Москве.
Говорит Москва вчера в 23:10
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Экономика
В России выросла стоимость аренды квартир
Стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за минувший месяц выросла в среднем на 1%. Об этом свидетельствуют расчеты аналитиков ЦИАН.
Профиль 03:29
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Автоспорт
Дочь Михаэля Шумахера выступила в шлеме и комбинезоне отца
Если Мик Шумахер пошёл по стопам отца и занялся гонками, то дочь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Джина-Мария, как и мама, увлеклась конным спортом.
Autosport.com.ru 08:31
Происшествия
Имя подозреваемого в убийстве историка Соколова стерли с сайта РВИО
Имя историка Санкт-Петербургского государственного университета, который подозревается в зверском убийстве своей студентки, стерли с сайта Российского военно-исторического общества.
Невские Новости вчера в 15:36
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
Столичный клуб должен был принять участие на турнире Florida Cup в американском Орландо, однако из-за невыдачи виз клуб собирается отказаться от выступления в соревнованиях.
Газета.Ru 06:49
Происшествия
Самолет «Победы» вынужденно сел в Самаре из-за хулиганства пассажирки
Самолет Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс Челябинск — Сочи, из-за хулиганства пассажирки совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.
РБК 05:35
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Киев: украинское классико
Предлагаем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 10 ноября донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо».
Все про Спорт ру вчера в 13:02
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом
Как рассказали в компании, бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется отличным спросом, а между тем его начинают выводить на новые рынки.
Газета DAILY 02:31
Общество
Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ведомости 05:08
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru 07 ноября в 13:11