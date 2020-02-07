Политика
ФАНПутин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Хоккей
Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге
Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Общество
В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов
В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Гаджеты
Motorola Razr уступил Galaxy Fold в тесте на прочность
Смартфон с гибким экраном Motorola Razr вышел из строя после 27 тысяч циклов сгибания и разгибания в тесте издания CNET.
Здоровье
Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Космос
Ракета «Союз» со спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура
Ночью 7 февраля с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи британской компании One Web.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Космос
«Космические» элементы могут войти в химическую периодическую таблицу
Периодическая химическая таблица может пополниться элементами, найденными в космосе.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Политика
Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Культура
В Венеции стартовал традиционный карнавал
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Происшествия
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Общество
Рошаль отметил вклад в историю сообщившего о коронавирусе врача из КНР
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что скончавшийся китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых попытался предупредить общественность о вспышке нового коронавируса, войдет в историю.
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Культура
Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.