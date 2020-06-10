Политика

РБКРБКПесков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК. «Пока он [президент] планирует принять участие в голосовании», — сказал Песков.
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Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам

Газета.Ru06:23

Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам

РИА Новости05:36

Путин проголосует за поправки традиционным способом

Комсомольская правда06:04

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

РБК05:43

Песков раскрыл планы Путина на голосование по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:43

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

RT на русском06:06

Песков заявил, что Путин лично проголосует по поправкам к конституции

ТАСС05:35
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Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
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Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
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Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
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9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
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В Симферополе ФСБ предотвратила теракт

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Вести.Ru 03:23
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Общество

Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
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Смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 ГБ ОЗУ

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Актуальные Новости 09:04
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ

РБК 05:41
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Общество

В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские

Смольный планирует с 15 июня открыть парикмахерские и другие организации в сфере услуг.
Росбалт 07:24
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".
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Происшествия

Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой

Защита артиста Михаила Ефремова решила не давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП со смертельным исходом, заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
РИА Новости 08:58
Путешествия

Ростуризм назвал возможную дату начала курортного сезона в России

Полноценный курортный сезон в России может начаться 1 июля, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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Происшествия

Видео допроса Ефремова появилось в Сети

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Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
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Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
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Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Газета.Ru 03:34
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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

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Авто

Обновленный LADA Largus официально сертифицирован

5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
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Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
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Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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