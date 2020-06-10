Политика

RT на русскомRT на русскомПутин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам

Газета.Ru06:23

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

RT на русском06:06

Путин проголосует за поправки традиционным способом

Комсомольская правда06:04

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

РБК05:43

Песков раскрыл планы Путина на голосование по поправкам к Конституции

Lenta.ru05:43

Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам

РИА Новости05:36

Песков заявил, что Путин лично проголосует по поправкам к конституции

ТАСС05:35
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Здоровье

Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом

RT на русском 05:49
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Общество

Журналистку Юлию Латынину вызвали в СК из-за письма «Альянса врачей»

Sota.vision 05:46
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
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Происшествия

Стали известны условия домашнего ареста Михаила Ефремова

АБН 04:10
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
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Общество

Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
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Общество

В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — отметил чиновник.
Lenta.ru 07:12
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Политика

Путин призвал действовать на опережение в разработке информтехнологий

По мнению главы государства, занимаясь разработкой информтехнологий, следует соблюдать баланс — отсекать архаичные препоны, не нарушая при этом права пользователей.
NewInform 07:34
Общество

У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы

Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Происшествия

МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Московский Комсомолец 05:02
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко отреагировал на слухи об измене

OAnews 06:49
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Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
574
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
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Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

РИА Новости 04:36
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета 03:55
Происшествия

Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети

Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
46
Политика

Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября

Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
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Политика

Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко

Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
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Космос

Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство

Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 08 июня в 05:19
28
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске

По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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