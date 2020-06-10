Политика
RT на русскомПутин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Здоровье
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для борьбы с коронавирусом
RT на русском 05:49
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
Общество
Беглов спросил у петербуржцев о порядке отмены ограничений
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 10 июня обратился к горожанам с просьбой ответить на вопрос о том, какие ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, нужно, по их мнению, отменить в первую очередь.
REGNUM 04:46
Общество
В России задумали отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — отметил чиновник.
Lenta.ru 07:12
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
Путин призвал действовать на опережение в разработке информтехнологий
По мнению главы государства, занимаясь разработкой информтехнологий, следует соблюдать баланс — отсекать архаичные препоны, не нарушая при этом права пользователей.
NewInform 07:34
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу
Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
ТАСС 04:00
Армия и оружие
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
РИА Новости 04:36
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Футбол
Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»
Российская газета 03:55
Происшествия
Видеозапись допроса Ефремова появилась в Сети
Видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете.
News.ru вчера в 21:06
Политика
Выборы губернатора Ростовской области назначили на 13 сентября
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в среду назначили выборы губернатора региона на единый день голосования 13 сентября, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
РИА Новости 07:00
Политика
Украинские силовики сообщили о возможности ареста Порошенко
Бывший президент Украины, а ныне депутат Верховной рады Петр Порошенко может быть взят под стражу, об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины (ГБР).
РБК 07:19
Космос
Для корабля «Орёл» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для перспективного пилотируемого транспортного корабля "Орёл".
АК&М 08 июня в 05:19
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Названа причина разлива нефтепродуктов в Норильске
По предварительным данным, причиной разлива нефтепродуктов в Норильске стала просадка бетонной площадки под резервуаром.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50