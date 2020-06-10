Российский лидер Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, электронное голосование он пока не рассматривает. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин намерен лично проголосовать по поправкам к Конституции

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