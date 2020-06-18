Политика
КоммерсантъПутин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Она будет опубликована в номере «Российской газеты» за 19 июня.
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с чего всё началось
"Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, и прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее исхода, опасен, поскольку он грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, закрепленных по итогам конференций в Ялте и Сан-Франциско в 1945 году", - написал Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной в издании National Interest в четверг.РИА Новости16:41
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