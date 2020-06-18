Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Она будет опубликована в номере «Российской газеты» за 19 июня.

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

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