Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Она будет опубликована в номере «Российской газеты» за 19 июня.
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Путин написал для National Interest статью о Второй мировой войне

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Путин назвал присоединение балтийских стран к СССР по пакту Молотова‑Риббентропа соответствующим международному праву

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Путин назвал причины Второй мировой войны

РБК14:59

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О разгроме нацизма и рассекречивании архивов. Тезисы статьи Путина в National Interest

ТАСС15:04

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
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Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа

Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

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Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
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Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

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Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья

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Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
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This War of Mine войдет в школьную программу Польши

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