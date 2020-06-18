с чего всё началось

Вторая мировая война не началась внезапно и не произошла в одночасье. Об этом говорится в статье президента Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в журнале The National Interest.

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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