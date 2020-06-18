Политика

BFM.ruBFM.ruПутин опубликовал статью о Второй мировой войне

Вторая мировая война не началась внезапно и не произошла в одночасье. Об этом говорится в статье президента Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в журнале The National Interest.
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с чего всё началось
"Это наш долг – всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне – гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась", - написал он в статье для издания National Interest
, опубликованной в четверг.
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