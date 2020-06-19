Политика
КоммерсантъПутин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Она будет опубликована в номере «Российской газеты» за 19 июня.
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Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 вчера в 11:15
Общество
Мишустин увидел основания для снятия режима ограничений по всей России
Премьер Михаил Мишустин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в последние дни, которое наблюдается почти во всех регионах, дает основания для плавного и поэтапного снятия ограничений, введенных для борьбы с эпидемией.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 06:35
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Авто
Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors
Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап.
Тарантас Ньюс 17 июня в 07:51
Футбол
Артета поделился трансферными планами «Арсенала»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
BetOn вчера в 14:42
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Врачи предупредили, что некоторым категориям людей категорически нельзя загорать, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 00:00
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru вчера в 10:44
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах в ноябре
Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих выборах главы государства он может проиграть только в случае, если будет голосование по почте.
Российская газета вчера в 19:23
Экономика
Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года
Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
РИА Новости вчера в 18:12
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com вчера в 13:58
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Футбол
«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Происшествия
Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне
Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
Известия вчера в 09:58
Наука
Ученые выяснили, почему крапива «жжется»
Датские исследователи впервые объяснили, из-за чего такие тончайшие объекты, как иголки крапивы или хоботок комара не ломаются при прокалывании кожи.
Сайт интересных новостей 16 июня в 19:59
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Гаджеты
IPhone 11 признан самым популярным в мире смартфоном
По итогам первого квартала IPhone 11 признан самым популярным и продаваемым в мире смартфоном.
МедиаПоток вчера в 08:13
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00