Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Она будет опубликована в номере «Российской газеты» за 19 июня.
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Последние новости на утро 19 июня 2020: The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Комсомольская правда00:10

О разгроме нацизма и рассекречивании архивов. Тезисы статьи Путина в National Interest

ТАССвчера в 15:04

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Известиявчера в 18:08

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Интерфаксвчера в 14:26

Опубликована статья Путина о Второй мировой войне

RT на русскомвчера в 14:07

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Коммерсантъвчера в 14:06

National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

РИА Новостивчера в 19:01
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

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Piter.tv вчера в 01:16
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Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 вчера в 11:15
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Общество

Мишустин увидел основания для снятия режима ограничений по всей России

Премьер Михаил Мишустин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в последние дни, которое наблюдается почти во всех регионах, дает основания для плавного и поэтапного снятия ограничений, введенных для борьбы с эпидемией.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 06:35
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Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Газета.Ru вчера в 23:31
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Авто

Анонсирован шестиколёсный пикап от Rezvani Motors

Компания Rezvani Motors, которая специализируется на разработке бронированных внедорожников, заявила о своих планах выпустить шестиколёсный пикап.
Тарантас Ньюс 17 июня в 07:51
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК вчера в 09:13
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Футбол

Артета поделился трансферными планами «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на трансферном рынке, сообщает Sky Sports.
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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
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Врачи рассказали, кому опасно загорать

Врачи предупредили, что некоторым категориям людей категорически нельзя загорать, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 00:00
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Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Общество

Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам

Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru вчера в 10:44
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК вчера в 09:07
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Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах в ноябре

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих выборах главы государства он может проиграть только в случае, если будет голосование по почте.
Российская газета вчера в 19:23
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Экономика

Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года

Индекс RSBI фиксирует снижение деловой активности малого и среднего бизнеса с начала года.
РБК 00:00
Футбол

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РИА Новости вчера в 18:12
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RT на русском вчера в 05:39
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Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
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Армия и оружие

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Власти Индии признали факт гибели своих солдат, Китай нет.
Evo-rus.com вчера в 13:58
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Футбол

«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»

Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Шоу-бизнес

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

РИА Новости вчера в 23:06
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне

Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
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Помпео назвал Болтона предателем

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Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
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