Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликован американским журналом The National Interest.
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости19:01

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Известия18:08

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Коммерсантъ14:06

National Interest опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны

ТАСС14:36

Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Интерфакс14:26

Путин назвал причины Второй мировой войны

РБК14:59

Путин призвал опубликовать неизвестные документы о Второй мировой

Общественная служба новостей16:42
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ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Lenta.ru 05:08
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
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Политика

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре.
Lenta.ru 19:59
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Политика

Голосование по Конституции: зачем Путин обратится к гражданам

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин планирует обратиться к гражданам страны в преддверии 1 июля — основного дня голосования по поправкам к Конституции.
REGNUM 03:50
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Технологии

Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.
Взгляд.ру вчера в 21:25
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Общество

Почти 500 медиков умерли от коронавируса в России

Минздрав подсчитал, что с начала эпидемии COVID-19 в стране от инфекции погибло 489 медицинских работников.
Цензуры.Нет 06:15
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru 16:22
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Экономика

Минфин предлагает новые правила работы ФАИП

Минфин предлагает новые правила работы ФАИП Формирование финансовой части федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) может перейти в систему «Электронный бюджет» — с таким предложением выступил Минфин, подготовив корректировки в правила ее формирования.
Коммерсантъ 18:50
Политика

В Японии приостановили развертывание баз ПРО США

Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Происшествия

Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество

Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество В Ульяновске арестован руководитель реготделения «Справедливой России», первый заместитель мэра областного центра Михаил Сычев по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при безвозмездной передаче муниципальной недвижимости в собственность Симбирской епархии.
Коммерсантъ 14:08
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Наука

С уток и гусей сняли подозрения в распространении коронавируса

ТАСС Наука вчера в 05:46
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Наука

Ученые расшифровали геном неандертальца из Чагырской пещеры на Алтае

Российские и немецкие ученые расшифровали геном женщины-неандерталки, жившей более 80 тыс. лет назад в Чагырской пещере на Алтае.
МИР 24 20:58
8
Экономика

В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж

Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.
RT на русском 20:24
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 15:36
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган не развелись

Журналисты ОНТ передают информацию, что пара не развелась. Более того, развода не будет - Джиган и Самойлова помирились.
Вести Подмосковья 16 июня в 03:23
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками

Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
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Общество

За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области

Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ 18:04
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Кино

Нолан рассказал о важности кинопроката для «Довода»

Режиссер фантастического триллера Довод рассказал, почему новую картину обязательно нужно смотреть на большом экране.
NewInform 13:21
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Общество

Голикова считает, что вторую волну коронавируса можно предотвратить

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать, если россияне будут соблюдать меры безопасности, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:21
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Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17
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Космос

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» намечен на 3 ноября

Первый с 2014 года и второй за все время испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» может состоятся 3 ноября текущего года.
Военное дело 01:29
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 17:00
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