Политика
Газета.RuПесков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
ТАСС/. Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.ТАСС14:10
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Армия и оружие
Трамп рассказал о создающихся в США гиперзвуковых ракетах
В Америке идет работа над гиперзвуковыми ракетами, которые с расстояния 1,6 тыс км смогут поразить цель диаметром около 70 см. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Вестник Кавказа вчера в 13:30
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:02
Наука
Ученые выяснили, как цвет волос влияет на продолжительность жизни
Evo-rus.com 15:31
Авто
Новый Hyundai Tucson впервые показал интерьер
Абсолютно новый Tucson выглядит намного лучше, чем текущий кроссовер. Устаревший Hyundai Tucson готовится сменить поколение.
32CARS.ru вчера в 06:31
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании информации о протестах в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ намеренно мало освещают протесты в Сиэтле, где демонстранты создали "Автономную зону Капитолийского холма".
РИА Новости 19:45
Экономика
Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей.
РИА Новости 05:16
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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
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Любовь Успенская пообещала создать петицию в защиту Ефремова
Вечерняя Москва вчера в 18:38
Экономика
Эксперты назвали основной драйвер роста экспорта мяса из России
Эксперты обратили внимание на рост экспорта из России в первом квартале 2020 года: «Вывоз мяса и мясопродуктов продолжил расти почти двузначными темпами».
ИА Красная Весна 16:11
Авто
Стал известен пробег, при котором в России избавляются от автомобиля
SpeedMe вчера в 09:24
Наука
Ученые заметили, что данные о количестве песка на Земле неверны
Evo-rus.com 12 июня в 14:11
Армия и оружие
Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке
Минобороны Турции в своем Twitter уведомило, что военные страны начали новую операцию против членов запрещенной в государстве Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Газета.Ru 18:59
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Здоровье
Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 20:26
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Авто
В Китае появится Tesla Model 3 на аккумуляторах без кобальта
Вес «зеленого» седана с батареей без кобальта в снаряженном состоянии составит 1 745 килограммов.
CarsWeek.ru вчера в 05:44
Происшествия
В подмосковном Жуковском экстренно сел грузовой Ту-204
В Москве совершил аварийную посадку грузовой самолет Ту-204.
Российская газета 21:02
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
На Кубани при спасении тонущего ребенка погиб председатель региональной ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев.
РБК 17:52
Политика
ЦКПЗ США запретили давать интервью «Голосу Америки»
Руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний при минздраве США запретило отделу по связям со СМИ соглашаться на интервью «Голосу Америки», сообщила глава радиостанции Аманда Беннет.
Взгляд.ру 18:55
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Общество
Жителям и гостям Сахалинской области напоминают правила пограничного режима
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о необходимости соблюдения требований правил пограничного режима, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сахалин.Инфо 20:46
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
В апреле 2020 года из-за ситуации с распространением нового коронавируса тренировочный процесс был остановлен, большая часть инструкторов вернулась в Канаду, а на Украине остались около 60 канадских военнослужащих для обеспечения порядка в своем военном лагере.
ТАСС 21:10
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Экономика
Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт
Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 20:53
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 11 июня в 19:31