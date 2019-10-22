Политика

REGNUMREGNUMПутин поручил Голодец заняться документальным кино

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей. Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, сообщает
 пресс-служба Кремля.
ФАНвчера в 21:16

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Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

Российская газетавчера в 20:19

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Голодец заявила, что уровень оснащения безбарьерной средой спортобъектов составляет 60%

ТАССвчера в 20:09

Голодец отчиталась перед Путиным о появлении новой специальности

РБКвчера в 20:13

Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России

RT на русскомвчера в 18:46

Путин обсудил с Голодец господдержку отечественного кинематографа

РЕН ТВвчера в 18:07

Путин призвал Голодец помочь в продвижении документального кино в России

РИА Новостивчера в 19:42
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На Украине потерпел крушение вертолёт

RT на русском вчера в 15:02
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Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США

Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.
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Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия вчера в 15:56
Политика

В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты

РБК 01:17
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СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

РИА Новости 00:18
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Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи

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Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета вчера в 06:14
Армия и оружие

Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии

Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 20 октября в 12:55
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Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Телепрограмма 18 октября в 21:27
Политика

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Газета.Ru вчера в 21:53
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley

Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

Millionaire.ru вчера в 11:02
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Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Армия и оружие

Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
РИА Новости вчера в 20:24
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Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК вчера в 17:58
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 06:09
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс вчера в 13:12
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Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

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Политика

Трамп пригрозил ударом по Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран «сто-то сделает».
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В Минздраве назвали альтернативу антибиотикам

Как пояснил один из директоров группы российских фармкомпаний Михаил Самсонов, устойчивость к тем или иным антибиотикам сейчас наблюдается у 75% жителей России, что вызвано хаотичным применением этих препаратов.
Rambler News Service вчера в 10:22
Здоровье

В Волгограде построят новую инфекционную больницу

Московский Комсомолец вчера в 13:15
Футбол

Роналду считает, что матч против «Локомотива» важнее «Золотого мяча»

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что коллективные достижения ему важнее личных.
ProstoProSport вчера в 15:12
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Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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