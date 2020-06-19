Политика
REGNUMПутин напомнил о причинах Второй мировой войны
Москва, 18 июня 2020, 22:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил о причинах Второй мировой войны в своей статье, приуроченной к 75-летию Победы, опубликованной 18 июня в The National Interest.
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Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
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ИА Красная Весна вчера в 11:44
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Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
Семилетний мальчик погиб от удара молнии вечером в четверг, 18 июня, в Санкт-Петербургe на берегу Финского залива.
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РИА Новости вчера в 19:01
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Релиз Cyberpunk 2077 опять отложен
Компания CD Projekt RED приняла решение перенести релиз грядущей игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября.
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Тарантас Ньюс 00:08
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По предварительным данным, на видео две несовершеннолетние девушки в нижнем белье танцуют в чаше фонтана на калужской площади Победы на фоне монумента, украшенного георгиевской лентой, и статуи Родины-матери.
REGNUM 13:06
Музыка
Онлайн-концерт южнокорейской группы BTS стал крупнейшим в мире
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Культуромания 02:59
Транспорт
Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности.
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Сахалин.Инфо 19:37
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В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
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Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru 18:58
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RT на русском 18:19
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В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
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Lenta.ru вчера в 11:15
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Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
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Территория бывшего детского сада пойдет под жилье Девелопер "Трансстройинвест", который, в частности, реконструировал аэропорт Внуково и построил терминал для бизнес-авиации в Пулково, получил очередной контракт от Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.
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