СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Многие обвинения в адрес Сталина справедливы, включая репрессии, но он видел, что СССР пытаются оставить один на один с Германией и пытался выиграть время для укрепления обороны страны.

Президент Владимир Путин в своей статье для американского консервативного журнала National Interest рассказал, что Советский Союз и Красная армия внесли решающий вклад в победу над нацизмом. По его словам, Россия сейчас борется за настоящую правду о Второй мировой войне.

Путин напомнил о роли Красной армии в разгроме нацизма

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