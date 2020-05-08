Политика
Lenta.ruПутин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, пишет ТАСС.
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Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
Коммерсантъ 15:05
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Общество
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
Общество
В США одобрили тест на коронавирус по слюне
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.
РИА Новости 13:24
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
Общество
Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде
Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
Lenta.ru 15:25
Политика
Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости 14:52
Авто
Правый руль, прощай: «японцы» будут вне закона с 1 июля 2020 года
Правый руль в России ждут новые ограничения. Запреты на "японцев" вводятся с 1 июля 2020 года.
MagadanMedia.ru 06:00
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
Общество
Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Авто
Внедорожник Kia Mohave получил новую версию Gravity
Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
За рулем Кубань 15:01
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу
RT на русском 14:21
Общество
Скриншоты первого дополнения Doom Eternal
Cyber.sports.ru 10:46
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Общество
Липецкий губернатор, назвавший жителей клещами, сообщил об «унижениях»
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об «унижениях» в свой адрес после сравнения жителей с клещами и предложения травить их дезинфицирующими средствами.
Дождь 15:37
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности официально продлен на территории Пензенской области до 17 мая включительно.
ГТРК Пенза 12:01
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 13:50