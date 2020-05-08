Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, пишет ТАСС.
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Что произошло за день: пятница, 8 мая

Интерфакс13:30

Путин предложил осудить Мюнхенский сговор как пакт Молотова — Риббентропа

РБК09:03

Путин предложил Западу осудить раздел Чехословакии в 1938-м

Телеканал 360°08:47

Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии при «мюнхенском сговоре»

Московский Комсомолец08:19

Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин

РИА Новости08:07

Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

ТАСС07:53

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Lenta.ru08:44
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
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Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Общество

Глава Минздрава назвал масочный режим послаблением

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

РБК 11:15
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Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
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Общество

В США одобрили тест на коронавирус по слюне

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый тест на коронавирус для домашнего применения с использованием слюны пациента, сообщил в пятницу разработчик теста, американский исследовательский Ратгерский университет.
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Финансы

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Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
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Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
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Общество

Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде.
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Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
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Правый руль в России ждут новые ограничения. Запреты на "японцев" вводятся с 1 июля 2020 года.
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В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
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Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
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Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
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Авто

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Компания Kia представила в Южной Корее новую версию внедорожника Mohave - Gravity.
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Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
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АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило тысячу

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Скриншоты первого дополнения Doom Eternal

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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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В Петербурге закрытие «Каруселей» привело к столпотворению

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Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
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Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
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Липецкий губернатор, назвавший жителей клещами, сообщил об «унижениях»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об «унижениях» в свой адрес после сравнения жителей с клещами и предложения травить их дезинфицирующими средствами.
Дождь 15:37
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В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности официально продлен на территории Пензенской области до 17 мая включительно.
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Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
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Мюнхенское соглашение
Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Чехословакия и Советский Союз на конференцию приглашены не были. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. 1 октября 1938 года, не дожидаясь окончания срока, предусмотренного соглашением, немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты...
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