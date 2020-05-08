Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Путин предложил осудить Мюнхенский сговор как пакт Молотова-Риббентропа

РБК09:03

Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии

Газета.Ru08:42

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Lenta.ru08:44

Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин

РИА Новости08:07

Путин предложил осудить раздел Чехословакии Польшей и Германией в 1938 году

Интерфакс07:59

Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

ТАСС07:53

Путин призвал Европу осудить раздел Чехословакии при «мюнхенском сговоре»

Московский Комсомолец08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
34
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
477
Игры

Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера

Игромания.ру вчера в 14:37
1
Политика

Мишустин провел совещание из больницы

Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
20
Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 09:04
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
28
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
2
Политика

Трамп не верит, что Китай преднамеренно выпустил коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай мог преднамеренно выпустить коронавирусную инфекцию.
РИА Новости 08:50
1
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр вчера в 05:41
3K
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,7K
Общество

Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения

Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
143
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
642
Общество

В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности

Курск, 8 мая 2020, 15:55 — REGNUM В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая.
REGNUM 08:55
7
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
67
Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
8,8K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Футбол

IFAB одобрил введение пяти замен в одном матче до 31 декабря 2020 года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил предложение ФИФА о временном введении пяти замен в одном матче в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 08:35
1
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
5
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну

В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
1,2K
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,5K
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
610
Хоккей

Легенда «Металлурга» Бирюков подписал контракт с «Салаватом»

Уфа, 8 мая 2020, 16:20 — REGNUM Бывший защитник «Металлурга» Евгений Бирюков заключил однолетний контракт с «Салатом Юлаевым», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
REGNUM 09:20
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
Эхо Москвы 05:34
222
Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
47
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
255
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
274
Происшествия

В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек

Движение транспорта перекрыли на Тобольском тракте в Тюменской области после обрушения надземного пешеходного перехода, в ходе которого пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:55
5
Общество

ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Считается, что рынок в китайском Ухане стал первым источником заражения новым коронавирусом.
Телеканал 360° 04:52
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мюнхенское соглашение
Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Чехословакия и Советский Союз на конференцию приглашены не были. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. 1 октября 1938 года, не дожидаясь окончания срока, предусмотренного соглашением, немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное