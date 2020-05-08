Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Андрею Кондрашову, пишет ТАСС.

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

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