с чего всё началось

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.

Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Наука Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад Ученые установили, что мужчина умер 1 700 лет назад в возрасте 25-30 лет.

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters. 169

Энергетика Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование. 297

Спорт Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси 16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.

Политика Памфилова выступила за перенос единого дня голосования В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС. 485

Футбол Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 528

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика. 27

Авто Maserati Ghibli стал 330-сильным гибридом Компания Maserati представила седан Ghibli Hybrid, ставший первым автомобилем с гибридной силовой установкой в линейке итальянской марки.