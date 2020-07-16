Политика

ВедомостиВедомостиПутин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — сказал
 глава государства в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Свободная Пресса08:34

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Путин заявил о «попавших в точку» мерах по борьбе с кризисом

Известия08:28

Путин напомнил о «срывах» во время борьбы с кризисом из-за коронавируса

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Путин заявил, что решения по борьбе с кризисом «попали в точку»

Газета.Ru07:51

Путин оценил масштабы кризиса в России

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Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса

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Путин оценил масштабы экономического кризиса в России

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Новости на «России 24». Путин: предпринятые меры позволили сгладить остроту кризиса

Вести.Ru08:40
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя

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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
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Наука

Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад

Ученые установили, что мужчина умер 1 700 лет назад в возрасте 25-30 лет.
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
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Энергетика

Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

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РБК вчера в 11:22
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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Спорт

Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси

16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
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Футбол

Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

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Maserati Ghibli стал 330-сильным гибридом

Компания Maserati представила седан Ghibli Hybrid, ставший первым автомобилем с гибридной силовой установкой в линейке итальянской марки.
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
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Рогозин: «Морские пуски ракет компенсируют географические недостатки»

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Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа

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Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

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Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.
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