Политика
ВедомостиПутин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом
Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы в нужные точки все‑таки попали, не без проблем, не без срывов, но все‑таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер», — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Свободная Пресса08:34
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Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса
Национальная служба новостей07:50
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Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Наука
Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад
Ученые установили, что мужчина умер 1 700 лет назад в возрасте 25-30 лет.
Evo-rus.com 10:06
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК вчера в 11:22
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
Футбол
Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ
Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
Собеседник вчера в 06:35
Авто
Maserati Ghibli стал 330-сильным гибридом
Компания Maserati представила седан Ghibli Hybrid, ставший первым автомобилем с гибридной силовой установкой в линейке итальянской марки.
AutoNews 08:12
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
Космос
Рогозин: «Морские пуски ракет компенсируют географические недостатки»
Радио Комсомольская правда 13 июля в 14:51
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Игромания.ру 03:49
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
CT news 05:54
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Общество
Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19
Сергей Собянин объявил об открытии электронной записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус.
Москва 24 09:00