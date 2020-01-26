Политика

RT на русскомRT на русскомПутин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
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с чего всё началось
Приветственное обращение
 главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.
RT на русском11:46

Подробнее о событии

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

RT на русском11:46

Путин назвал недопустимыми и безнравственными попытки замолчать преступления нацистов

ТАСС10:31

Путин заявил о недопустимости попыток замолчать преступления нацистов

REGNUM11:19

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Московский Комсомолец11:16

Путин назвал недопустимыми попытки замолчать правду о холокосте

Известия11:15

Путин: преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности

Вести.Ru10:56

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Комсомольская правда11:31
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Происшествия

В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
ТАСС 10:02
Футбол

Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами

Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Советский спорт 11:58
Политика

В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова

Указа об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Радио Sputnik вчера в 04:02
Здоровье

Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
ТК Звезда 06:04
Общество

Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году

Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Мой Брянск 04:02
Хоккей

Ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, победив в финале «Спартак»

Команда ветеранов ЦСКА одержала победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд по хоккею. Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу армейцев.
Матч ТВ 10:34
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Хоккей

СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

РИА Новости 11:33
Экономика

Сотни миллионов рублей пропали в Евпатории при ремонте набережной

За 2 года, что длился ремонт, внешний вид объекта почти не изменился.
НТВ 24 января в 00:41
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 11:59
Футбол

«Хетафе» вырвал победу над «Бетисом» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Хетафе» обыграл «Бетис» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Sport24.ru 11:54
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый Boeing 777X в субботу успешно совершил первый испытательный полет, продолжительность которого составила почти четыре часа.
Российская газета вчера в 18:51
Происшествия

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Lenta.ru 11:59
Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

РБК 06:43
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» из-за скандала с МЧС

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — приводятся в сообщении слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Пятый канал 24 января в 10:31
Гаджеты

Xiaomi представила свой первый нож Trident

Нож Trident рассчитан на любителей активного отдыха, которые могут внести за него средства на платформе коллективного финансирования Youpin.
Faktom 24 января в 07:18
Биатлон

Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей

Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком

Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

РИА Новости 03:23
Кино

Работа над Persona 5 Scramble началась ещё до релиза Persona 5

Игромания.ру вчера в 08:53
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
RT на русском 11:30
Армия и оружие

В немецкой армии выявлено 550 подозреваемых в правом экстремизме

В бундесвере растут праворадикальные настроения. Об этом сообщил глава немецкой службы военной контрразведки Кристоф Грамм.
Новостной фронт 11:58
Авто

Новый кроссовер Suzuki S-Presso стал глобальной моделью

Накануне японский автогигант начал экспорт кросса в ЮАР и страны Южной Америки. Отныне Suzuki S-Presso - глобальная модель.
Новые автомобили 24 января в 07:41
Гаджеты

Huawei готовит акцию со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны

Максимальная скидка в рамках акции составит 15 тыс. рублей, но она будет действовать при покупке смартфона Huawei Mate 20 Pro.
Astera 23 января в 12:04
Происшествия

Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице

В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
REGNUM 08:52
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
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