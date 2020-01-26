с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.

Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

Футбол Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.

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Здоровье Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.

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