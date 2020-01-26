Политика
RT на русскомПутин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
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с чего всё началось
Приветственное обращение главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.RT на русском11:46
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Происшествия
В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
Футбол
Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Политика
В Кремле отреагировали на информацию об отставке Суркова
Указа об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Общество
Астролог рассказал, что ждет знаки в Китайском новом году
Китайский новый год отмечают в ночь на 25 января.
Хоккей
Ветераны ЦСКА выиграли Кубок легенд, победив в финале «Спартак»
Команда ветеранов ЦСКА одержала победу над «Спартаком» в финале Кубка легенд по хоккею. Встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу армейцев.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
Экономика
Сотни миллионов рублей пропали в Евпатории при ремонте набережной
За 2 года, что длился ремонт, внешний вид объекта почти не изменился.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Футбол
«Хетафе» вырвал победу над «Бетисом» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Хетафе» обыграл «Бетис» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Общество
В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый Boeing 777X в субботу успешно совершил первый испытательный полет, продолжительность которого составила почти четыре часа.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» из-за скандала с МЧС
«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — приводятся в сообщении слова секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
Гаджеты
Xiaomi представила свой первый нож Trident
Нож Trident рассчитан на любителей активного отдыха, которые могут внести за него средства на платформе коллективного финансирования Youpin.
Биатлон
Сборная России обновила антирекорд, проведя 26 гонок без медалей
Сборная России по биатлону обновила свой антирекорд в рамках Кубка мира, не сумев завоевать медали в 26-й гонке подряд.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский без шляпы и очков выглядит другим человеком
Михаил Сергеевич запечатлён в домашнем виде и без фирменных шляпы и очков.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Кино
Работа над Persona 5 Scramble началась ещё до релиза Persona 5
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 38
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 38.
Армия и оружие
В немецкой армии выявлено 550 подозреваемых в правом экстремизме
В бундесвере растут праворадикальные настроения. Об этом сообщил глава немецкой службы военной контрразведки Кристоф Грамм.
Авто
Новый кроссовер Suzuki S-Presso стал глобальной моделью
Накануне японский автогигант начал экспорт кросса в ЮАР и страны Южной Америки. Отныне Suzuki S-Presso - глобальная модель.
Гаджеты
Huawei готовит акцию со скидками в 15 тысяч рублей на свои смартфоны
Максимальная скидка в рамках акции составит 15 тыс. рублей, но она будет действовать при покупке смартфона Huawei Mate 20 Pro.
Происшествия
Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице
В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».