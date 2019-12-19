Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам Путина, за таким решением стоял советский лидер Владимир Ленин, это стало «стратегической ошибкой».

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

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