Политика
Sibnet НовостиПутин напомнил про «русские земли» в составе Украины
Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По словам Путина, за таким решением стоял советский лидер Владимир Ленин, это стало «стратегической ошибкой».
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Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
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