Политика
РидусПутин направил Абэ соболезнования в связи с последствиями тайфуна
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями из-за последствий тайфуна «Хагибис».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме.RT на русском06:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
RT на русском 05:38
Космос
NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы
Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.
OAnews 07:47
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 11 октября в 08:48
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
РИА Новости 12:19
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
РИА Новости 11:56
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 11 октября в 06:39
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой
Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Пятый канал 10:58
Музыка
Сергей Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Ореанда-Новости вчера в 12:13
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Футбол
Португалия — Люксембург: букмекеры назвали фаворита матча
Согласно котировкам букмекеров, Португалия считается безусловным фаворитом матча.
Bookmaker-ratings.ru 11 октября в 03:17
Футбол
Дзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.
Интерфакс-Спорт 11:39
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь вчера в 02:04
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Космос
Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна
Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.
Первый областной 10 октября в 23:42
Армия и оружие
Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористах
Напомним, ранее представитель курдских формирований из коалиции «Сил демократической Сирии» сообщил о побеге из сирийской тюрьмы пяти террористов.
Комсомольская правда 13:11
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 06:06
Армия и оружие
Пентагон: курды договариваются с РФ о начале контратаки на Турцию
Московский Комсомолец 09:41
Комментарии