Политика

РидусРидусПутин направил Абэ соболезнования в связи с последствиями тайфуна

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с соболезнованиями из-за последствий тайфуна «Хагибис».
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«Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь японского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления пострадавшим», — указано в телеграмме
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