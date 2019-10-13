с чего всё началось

Путин направил Абэ соболезнования в связи с последствиями тайфуна

Космос NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Фигурное катание Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.

Религия Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Шоу-бизнес Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Игры NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Футбол Дзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.

Происшествия Бродячий енот устроил погром в московском кафе Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Космос Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.

Армия и оружие Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористах Напомним, ранее представитель курдских формирований из коалиции «Сил демократической Сирии» сообщил о побеге из сирийской тюрьмы пяти террористов.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.