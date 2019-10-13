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Путин направил Абэ соболезнования в связи с последствиями тайфуна

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Гаджеты Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10 В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.

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