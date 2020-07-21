Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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