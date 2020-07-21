Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:33

Подробнее о событии

Свердловские элиты не ждут в затопленных Нижних Сергах главу МЧС. Когда он прибудет

URA.Ru09:30

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

РБК06:30

Зиничев по поручению Путина вылетел в Свердловскую область

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Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению Путина вылетел в затопленные Нижние Серги

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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

РИА Новости05:33

Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

ТАСС05:31
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
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Политика

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Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
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Футбол

Градский: «Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей

«Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей.
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Происшествия

Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону

Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
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Раскрыта причина скандального ухода Добронравова из Театра сатиры

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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Политика

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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Экономика

Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
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Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

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Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
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Ученые обнаружили похожих на инопланетян существ на дне Тихого океана

На глубине 2,4 тыс метров Тихом океане существо и было найдено.
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В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Ростехнадзор установил причину аварии в пермском отеле «Карамель»

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До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
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США продолжат присутствовать в Южно-Китайском море, заявил Эспер

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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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Город, административный центр Нижнесергинского района Свердловской области.
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