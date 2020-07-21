Общество
Российская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги
Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:33
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com 04:11
Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Футбол
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«Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей.
ГЛАС.RU 07:56
Происшествия
Взявший заложников в Луцке открыл огонь по полицейскому дрону
Прогремевшие в непосредственной близости от автобуса с заложниками в Луцке взрывы были попытками предполагаемого террориста Максима Кривоша (Плохого) сбить полицейский квадрокоптер.
Вести.Ru 10:31
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
Политика
В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок
Москва, 21 июля 2020, 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
REGNUM 07:26
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Наука
Ученые обнаружили похожих на инопланетян существ на дне Тихого океана
На глубине 2,4 тыс метров Тихом океане существо и было найдено.
Live24 06:53
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Общество
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
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РБК 10:56
Происшествия
Ростехнадзор установил причину аварии в пермском отеле «Карамель»
Пермь, 21 июля 2020, 15:42 — REGNUM Западно-Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование аварии, из-за которой 20 января 2020 года в пермском мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, сообщает надзорное ведомсто.
REGNUM 08:42
Общество
Академик РАН пояснил, когда закончится первая волна коронавируса
До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
ИА Красная Весна 09:12
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд в республику до 28 июля
Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.
Известия 09:46
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендует пить воду для здоровья кишечника
Врач советует пить воду как минимум 30 мм на кг веса для сохранения здоровья кишечника, поскольку она предотвращает запоры и застойные явления, которые могут вызвать различные патологии.
Evo-rus.com 08:41