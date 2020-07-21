Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:33

Подробнее о событии

Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению Путина вылетел в затопленные Нижние Серги

Znak.com05:50

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

РБК06:30

Путин отправил министра МЧС в Свердловскую область из-за паводка

Телеканал 360°06:29

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RT на русском06:14

Свердловские элиты не ждут в затопленных Нижних Сергах главу МЧС. Когда он прибудет

URA.Ru09:30

Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

РИА Новости05:33

Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

ТАСС05:31
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Политика

В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора

Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
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Политика

В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
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Экономика

Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»

Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
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Общество

Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
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Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
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Общество

Захвативший заложников в Луцке опубликовал в соцсети свои требования

Мужчина, захвативший утром во вторник автобус с порядка 20 пассажирами в украинском Луцке, опубликовал свои требования в Twitter и на YouTube.
Общественное телевидение России 05:32
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Политика

В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
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Экономика

Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Армия и оружие

Семь солдат пострадали при ракетном ударе Израиля по Дамаску

РЕН ТВ вчера в 20:24
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Наука

Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления

Тест, получивший название PanSeer, эффективно выявляет на самых ранних стадиях рак желудка, пищевода, легкого и печени, а также колоректальный рак.
РИА Новости 11:00
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Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Экономика

Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
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Политика

Дегтярев пообещал не конкурировать с Фургалом на выборах губернатора

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не собирается конкурировать с бывшим главой региона Сергеем Фургалом на выборах губернатора в случае его оправдания.
Ридус 09:37
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Гаджеты

Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году

Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
Evo-rus.com 01:29
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

Evo-rus.com 09:07
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Политика

Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки

Piter.tv 07:15
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Общество

Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
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Общество

Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК 12:15
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

Американский изобретатель и бизнесмен, создатель космической компании SpaceX и автомобильного производителя Tesla Илон Маск назвал преимущества чипирования людей, пишет LAD Bible со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
ПРАЙМ 02:08
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Футбол

«Спартак» хочет уволить главного тренера

Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.
Общественная служба новостей вчера в 17:31
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Общество

Заложница из захваченного украинского автобуса вышла на связь с журналистами

Женщина, которая находится в захваченном автобусе в украинском Луцке, вышла на связь с журналистами сайта «Перший».
Lenta.ru 11:35
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

Замглавы МВД Украины назвал мотивы захватчика заложников в Луцке

Захвативший в заложники пассажиров автобуса в Луцке стремится к славе, заявил во вторник, 21 июля, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Известия 11:24
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Общество

Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса

Evo-rus.com 08:18
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Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Коммерсантъ вчера в 12:31
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Тайсон может провести бой с Роем Джонсом

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Политика

Рамзан Кадыров попал под санкции США из-за нарушения прав человека

«Санкции вводятся из-за причастности Кадырова к серьёзным нарушениям прав человека в Чеченской Республике», — отметил он.
Evo-rus.com 08:48
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Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
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Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Афганская 14-летняя девочка Камар Гюль застрелила двух боевиков радикального движения "Талибан", которые убили ее родителей.
Газета.Ru 10:51
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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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Нижние Серги
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Город, административный центр Нижнесергинского района Свердловской области.
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