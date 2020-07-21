Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:33

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Владимир Путин отправил главу МЧС Евгения Зиничева в подтопленные Нижние Серги

ТагилСити.ру06:52

Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

РИА Новости05:33

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Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России

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Владимир Путин отправил главу МЧС в Нижние Серги

Екатеринбург Онлайн05:33

Путин направил Зиничева в Свердловскую область, где введен режим ЧС

ТАСС05:31
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

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21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
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Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

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Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

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Общество

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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
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Экономика

Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
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Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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Общество

Абхазия назвала условие приема российских туристов

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
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Происшествия

СК завершил расследование дела о фото нацистов на «Бессмертном полку»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
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Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию

Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
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Экономика

С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
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Microsoft выпустит Windows 10X в 2021 году

Представители компании уточнили, что операционная система не появится ранее следующей весны.
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Культура

Российский художник показал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000

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Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

Правительство оштрафовало меня на $1 млн за поддержку гей-сообщества.
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
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На 79% снижает риск тяжёлой формы коронавируса респираторный препарат

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Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
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Хоккей

В ХК «Авангард» выявили 20 случаев коронавируса

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Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
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Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
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Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
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Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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Город, административный центр Нижнесергинского района Свердловской области.
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